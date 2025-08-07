テクニカルポイントユーロポンド、８月は三角保ち合いの様相 0.8779エンベロープ1%上限（10日間） 0.8749ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8731現値 0.869210日移動平均 0.8690一目均衡表・転換線 0.8683一目均衡表・基準線 0.867921日移動平均 0.8610ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.8606エンベロープ1%下限（10日間） 0.8551一目均衡表・雲（