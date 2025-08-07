気象台は、午後3時35分に、洪水警報を能代市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・能代市に発表 7日15:35時点秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■能