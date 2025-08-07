人気のブラインドトイ・ぬいぐるみ「ワクク（WAKUKU）」の第2弾が登場！2025年8月6日（水）より、ハシートップイン公式オンラインストア、ハシーストア楽天市場店、全国の雑貨店などで順次販売される予定です。ぬいぐるみ「ワクク」がクセになるかわいさワククは、有名俳優やアイドルもハマっている、アジアで人気のフィギュアシリーズ。日本では、2025年4月に第1弾シリーズが登場しました。ふわふわ、もふもふで柔らかいぬいぐる