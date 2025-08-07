ジャパンエンジンコーポレーション [東証Ｓ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.6％増の18.9億円となり、通期計画の58.5億円に対する進捗率は32.3％に達し、5年平均の21.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の23.5％→20.5％に低下した。 株探ニュース