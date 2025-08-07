ナナフシの卵は植物の種子と同様、鳥に食われることでより広範囲に分散している可能性すらある（写真：dorry／PIXTA）昨今、注目が高まっている「動物行動学」について、わかりやすく学べる超入門書『君たちはなぜ、そんなことしてるのか？東大准教授のひそやかな動物行動学講義』が発刊されました。鳥や虫、魚、哺乳類、単細胞生物まで多種多様な動物の行動や生き方を取り上げながら、ファーブル、ローレンツ、ティンバーゲン、