シンガーソングライターのコレサワが、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』を携えた全国ツアー『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くツアー』（あたきみツアー）の最終公演を、3日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催した。自身最大規模の動員となる全18公演を完走し、全公演ソールドアウトを達成した。【写真】キュートなショットがたっぷり！コレサワ、ツアー最終公演のライブ写真バ