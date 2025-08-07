韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希氏をめぐる複数の疑惑について捜査する特別検察官は7日、金夫人の逮捕状を請求しました。尹前大統領の妻、金建希氏をめぐっては、株価操作や高級ブランド品の受け取りなどあわせて16の疑惑がもたれ、特別検察官が捜査にあたっています。金夫人は6日、疑惑をめぐり、特別検察官の聴取に応じましたが、韓国メディアによりますと、すべての疑惑について否定したということです。これを受けて特別検察