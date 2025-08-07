日本農薬が後場に上げ幅を急拡大した。１０００円大台に乗せ、２０１５年８月以来、１０年ぶりの高値をつけた。同社はきょう午後２時、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の発表にあわせ、通期業績予想を上方修正した。売上高を１０７５億円から１０９０億円（前期比９．０％増）、営業利益は８０億円から８５億円（同０．９％減）、最終利益は４８億円から５０億円（同２．１倍）に引き上げており、株高の原動