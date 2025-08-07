助川電気工業が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろ、２５年９月期の単独業績予想について、売上高を５４億８０００万円から５７億円（前期比１４．８％増）へ、営業利益を１０億２０００万円から１２億１０００万円（同３２．０％増）へ、純利益を７億２４００万円から８億２９００万円（同２９．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２２円（年４０円、前期３４円）へ引き上げたことが好感されてい