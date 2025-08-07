ドイツ1部フランクフルトは7日、同フライブルクから日本代表MF堂安律（27）を完全移籍で獲得したと発表した。2030年6月30日までの5年契約。新天地での背番号は「20」に決まった。フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クレシェ氏はクラブ公式サイトで「堂安は近年、ブンデスリーガで真の実力を証明しており、その技術で我々の目標達成への助けとなってくれるだろう」と期待を寄せた。ドイツ紙ビルト（電子版）