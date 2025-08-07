４日、梅林村で撮影した住宅。（杭州＝新華社記者／毛竹）【新華社杭州8月7日】中国浙江省杭州市蕭山区の梅林村は20年以上にわたる継続的な開発を経て、省内初の「未来農村」モデル地区の一つとなった。村はここ数年、環境汚染防止と二酸化炭素（CO2）排出削減を積極的に探求。屋根に設置する太陽光発電パネルの普及や、スマート農地と太陽光発電・充電・蓄電一体型スタンドの設置などを通じてクリーンエネルギーを広く導入