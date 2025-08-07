◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)この日先発したドジャース・大谷翔平選手とカージナルスのラーズ・ヌートバー選手が、再び対戦しました。2023年のWBCで、ともに侍ジャパンとして世界一をつかんだ2人。これまでMLBでは2023年日本時間5月4日の1試合だけ対戦があり、ヌートバー選手は3打席いずれも空振り三振と、当時エンゼルスに所属していた大谷選手に軍配が上がっていました。チームを替え2度