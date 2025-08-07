第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園球場）に、他校の助っ人として公式戦でプレーした経験を持つ選手が出場する。部員不足の学校が選手の派遣を受ける「単独廃校ルール」を活用した例で、少人数の学校に協力しながら、派遣された選手も実戦経験を積める取り組みとなっている。（松本慎平）第４日に登場する岩手県の花巻東は昨夏、１、２年生計５人を県立金ヶ崎に派遣した。そこで２試合に出場した万谷堅心投手（２年）は