長崎空港（長崎県大村市）で7日午後2時15分ごろ、滑走路の舗装にはがれている部分が見つかり、補修のため約10分間閉鎖した。落雷があり、その影響とみられる。空港事務所によると、発着便への影響はなかった。長崎地方気象台によると、大村市では3日から雷注意報が継続して出ている。