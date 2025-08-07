航空自衛隊のF2戦闘機7日午後0時半ごろ、茨城県沖の太平洋上に航空自衛隊のF2戦闘機1機が墜落した。パイロット1人が乗っていたが、脱出して無事。飛行訓練中だったといい、空自が当時の状況を調べるとともに機体を捜索している。自衛隊では近年、乗員が死亡する事故が相次いでおり、安全管理の在り方に批判が出そうだ。空自によると、墜落機は百里基地（茨城県）所属。飛行中に何らかの異常が起き、パイロットが緊急脱出装置を