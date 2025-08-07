テレビ朝日アナウンサーの三谷紬（３１）が６日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。担当していた同局のサッカー番組「やべっちＦＣ」の打ち上げ事情を明かした。この番組の新年会が楽しかったため、次の開催を望む永野から「他番組はどんな感じなんですか？熱量が気になる。他の番組に負けたくない」と問われると、三谷アナは「熱量でいうと、『やべっちＦＣ』とかはすごく熱量が高い」