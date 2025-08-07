◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝８月７日、函館競馬場重賞３勝目を狙うシュトルーヴェ（セン６歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）は芝コースでシテフローラル（７歳２勝クラス）を追走。レイチェル・キング騎手＝英国出身、豪州拠点＝のアクションに鋭く反応し、直線は内から伸びて併入した。「いい動きでしたし、いい反応。調教の内容には満足しています」と