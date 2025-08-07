大関は、生活コストの負担が増す今、消費者の家計を応援し、手頃な価格での買い物ニーズに応えるべく、今年発売40周年を迎える食卓の定番酒「のものも」シリーズに新たなラインアップとして、1.8Lサイズを追加し、8月25日から発売する。「のものも」は1985年の発売以来、食卓の定番酒として長年にわたり支持されている。2022年のリニューアルでは、キレのある飲み口をさらに追求し、大関独自の酵母と製法「新三段仕込」によって、