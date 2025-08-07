俳優の金久保芽衣さんが7日、自身のＸ(旧ツイッター)を更新し、第1子を出産したことを発表しました。 【写真を見る】【 金久保芽衣 】第一子出産を報告「妊娠後期は妊娠糖尿病になり…分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症」「24時間陣痛の末緊急帝王切開」数多のトラブル乗り越え喜び金久保さんは「7月25日に第一子を出産いたしました！ 」とつづり、続けて「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツ