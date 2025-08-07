フルヤ金属 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比12.2％減の93.8億円になり、従来予想の120億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。26年6月期も前期比25.4％減の70億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比36円減の60円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比57.6％減の15.8