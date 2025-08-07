タレントのスマイリーキクチが７日、Ｘを更新。日本高野連が４日に発表した「誹謗中傷等への対応について」という文書を添付し、思いをつづった。夏の全国高校野球選手権が開幕したが、広陵高で暴力事案が発覚し、ネット上でさまざまな意見が投稿されている。中には誹謗中傷の類いのものもあったことから、自身もかつてネットで身に覚えのない事件の犯人に仕立て上げられた過去があることから、Ｘで注意を呼びかけていた。４