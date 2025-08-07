オリックスは１４日の楽天戦（京セラドーム大阪）で、元アーティスティックスイミング日本代表の青木愛が始球式に登板することを発表した。同日の楽天戦はデサントジャパン株式会社が協賛し「ＭｏｖｅＳｐｏｒｔＤＡＹ」として開催。２００８年の北京五輪にも日本代表として選出され、現在はタレントなどで活躍している青木は「このような機会をいただき、うれしい気持ちでいっぱいです。ノーバウンドを目標に、全力投球で頑張