１１人組グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の鶴房汐恩が賭博罪で略式起訴されたことが７日、分かった。所属事務所の公式サイトで発表された。鶴房は５月にオンラインカジノの利用が判明し、６月中旬から活動を休止中だった。【以下、全文】日頃より、ＬＡＰＯＮＥエンタテインメント並びに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。本日、東京区検察庁により弊社所属アーティスト・