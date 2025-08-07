◆パ・リーグ楽天―オリックス（７日・楽天モバイル）オリックス・横山楓投手が今季初めて１軍合流を果たした。同じ救援右腕の入山とともに期限前日の７月３０日に育成から支配下登録され、５日に入山が出場選手登録。６日には山崎が出場選手登録を抹消されており、フレッシュな「育成コンビ」がブルペンに加わることになった。２７歳の横山楓はセガサミーから２１年ドラフト６位で入団。入団３年間で１軍登板は４試合にとどま