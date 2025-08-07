タレントのだいたひかるが７日までにブログを更新。目の上にしこりができ、「気になっていた」ため、病院で切除してもらったことを明かした。５日のブログで、眉毛の真上に「しこり」ができ、皮膚科を受診し、切除したことを報告。「良性か悪性か！？検査して貰い、２週間後に結果が出るそうです」とつづっていただいた。６日には、しこりが８〜９ミリで「横に切って３針ほど縫いました。１週間から１０日で、抜糸に行く感じ