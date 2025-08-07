サムスンＳＤＩのバッテリーが搭載された米電気自動車が世界最長走行記録を更新してギネスブックに記録された。７日、サムスンＳＤＩによると、米電気自動車会社ルシード・モータースの「ルシード・エア グランド・ツーリング」モデルはスイスのサンモリッツとドイツのミュンヘンの間の高速道路と高山道路などで行われた充電１回の走行テストで１２０５キロ（７４９マイル）を走行したと記録された。過去の最長記録（１０４５キロ