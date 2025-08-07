TWICEツウィ（26）とTHERAMPAGE吉野北人（28）が出演するコーセーの新CMが11日から全国で放映される。新商品のリップ「エッセンスプランプバーム」をPRするもの。2人は22年10月からブランドミューズとして活躍しており、撮影を終えた感想などをコメントした。ツウィは「透明感があって、ぷるんとした感じが出るのがかわいくて好き」と語り、自身の癒やしの時間については「おいしいものを食べている時と、飼っている犬と遊ぶ時