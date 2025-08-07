東北地方の日本海側では、低気圧や前線の影響で雨が強まり、大雨となっている所があります。明日8日(金)にかけては秋田県や山形県を中心に警報級の大雨の恐れがあり、土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。12日(火)は日本海側を中心に雨や風が強まり、荒れた天気となる恐れがあります。最新の気象情報や交通情報を確認し、早めの対策を心がけてください。東北で大雨続く土砂災害に厳重警戒今日7日、東北地方では低気圧や前