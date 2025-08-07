1週目(8月9日〜15日)は、低気圧や前線、湿った空気の影響で、東日本や西日本で曇りや雨の降る日が多くなるでしょう。一方、2週目(8月16日〜22日)と3〜4週目(8月23日〜9月5日)は全国的に太平洋高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。平均気温は全国的に平年並みか高く、まだ厳しい暑さの日が多くなりそうです。8月後半は再び晴れる日が多い1週目(8月9日〜15日)は、北日本の天気は数日の周期で変わるでしょ