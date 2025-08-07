Perfume・あ～ちゃんが5日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・ポポが8歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ポポちゃんを抱きしめるあ～ちゃん生きててくれてありがとう！ 「Happy Birthday Popotan8歳になりました」と題して長文を掲載。「今日も隣にいてくれて、私を見守ってくれて、癒してくれて本当にありがとう。」と感謝の思いをつづった。 続けて「ポポは実は去年の12月に心臓の手術