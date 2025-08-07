元横綱・貴乃花光司(52)がInstagramに投稿した、私服姿の最新ショットに「少し痩せましたか？」「日常の様子を拝見できてうれしいです」など様々な反響が寄せられている。【映像】「少し痩せましたか？」反響呼んだ姿（全身ショット・複数カット）これまでもInstagramで「ハリウッドスターのよう」「ゴッドファーザーみたい」と驚きの声が寄せられた、豊洲市場を訪れた際の白いひげをはやした“イケおじ”ショットや、「今、体