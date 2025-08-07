航空自衛隊は、訓練中の戦闘機1機が茨城県沖に墜落し、搭乗していた隊員1人が緊急脱出したと発表しました。脱出した隊員はヘリコプターで救出され、命に別状はないとのことです。今のところ船舶などへの被害は確認されていないということです。【映像】茨城県沖の太平洋上で訓練中に墜落航空自衛隊によりますと、午後0時半ごろ、茨城県の百里基地に所属するF2戦闘機1機が茨城県沖の太平洋上で訓練中に墜落したということです。