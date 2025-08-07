8月5日から開幕した「第107回全国高校野球選手権」、通称・夏の甲子園。史上初のナイター開幕試合などで注目を集めるなか、主催する日本高等学校野球連盟（以下、高野連）と朝日新聞社が4日に発表した“ある声明”が、大会初日から批判の的となっている。【写真】事件概要が記載されている広陵高校のリリース広陵高校は7日夕方に出場予定「その声明では、選手や大会関係者への誹謗中傷・差別的言動が『名誉や尊厳、人権を傷つけ