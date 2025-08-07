高知市の無人食品販売店の事務所に入り現金を盗んだとして、県警は8月7日、建造物侵入と窃盗の疑いで高知市の50代の男を逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市潮新町の無職･藤野司容疑者（53）です。警察によりますと藤野容疑者は2025年7月21日の午前5時頃、高知市の24時間営業の無人食品販売店の事務所のカギを壊して侵入し、事務所内に保管されていた現金約3万8000円を盗んだ疑いが持たれています。被害を