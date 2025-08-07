パナソニックが初めて電動歯ブラシを発売したのが1977年*。40年の歴史を経て8年ぶりにフルモデルチェンした「ドルツプレミアム」が2025年9月に発売される。その最上位機種が「W音波振動歯ブラシ スマート EW-DT88」だ。発売を前に開催された体験セミナーに参加してきた。（*当時は松下電器産業株式会社）セミナー会場は、パナソニックの美容アイテムを体験できる「パナソニックビューティ表参道」。立ち寄って製品にかかわる情報を