『王女の男』や『清潭洞アリス』で知られる俳優パク・シフが「家庭崩壊に深く関与した」との暴露を受けるなか、暴露した女性の元夫と、メッセージ内で言及された女性がそれぞれ立場を明らかにした。【写真】パク・シフ、12年前の性的スキャンダルいずれも、暴露は一方的な主張に過ぎず事実ではない、パク・シフとは無関係としており、パク・シフがこの疑惑を晴らし、名誉を回復できるか注目されている。あるインフルエンサーの女性