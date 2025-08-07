リハビリ中の巨人・浅野翔吾選手が、復帰に向け7日にフリーバッティングを行いました。6月5日のロッテ戦で右手首にデッドボールを受け「右尺骨茎状突起不全骨折」の診断で離脱中の浅野選手はこの日、フリーバッティングで育成の黄錦豪投手と対峙し、7スイングでヒット性の当たりを3本記録しました。「室内で見づらかったのでなんとも言えないですけど。痛くなくしっかり振れていて、最後逆方向にいい当たりを打てたのでよかった」