東京消防庁管内で7日午後3時までに、熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で23歳から95歳までの男女26人でした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど、熱中症予防をよびかけています。