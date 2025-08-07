障害のある中高生が参加するパラスポーツ「ボッチャ」の全国大会が開かれ、秋篠宮妃紀子さまが出席されました。紀子さまは7日午前、「全国ボッチャ選抜甲子園」の開会式に出席されました。特別支援学校など16校の中学生や高校生が入場すると、紀子さまは大きな拍手で迎えられました。その後、第一試合を観戦し、去年よりサポートするボランティアが増え応援が盛り上がる様子を見て「サポーターが増えることは素晴らしいですね」と