声優・俳優の平野綾さんが、自身のXで離婚を報告しました。【写真を見る】【 平野綾 】「離婚いたしましたことをご報告申し上げます」昨年9月に谷口賢志さんと “協議離婚の話し合いの最中” と投稿平野さんは文書の接写を投稿。極めて簡潔な文章で今回の離婚について報告しています。▽▽▽▽報告全文▽▽▽▽いつも応援いただいているファンの皆様へこのたび、谷口賢志と平野綾は、離婚届を提出し、離婚いたしましたことを