韓国の特別検察官は尹錫悦前大統領の妻・金建希氏に対する逮捕状を裁判所に請求したと明らかにしました。尹前大統領の妻・金建希氏は旧統一教会の元幹部から高級バッグを不正に受け取った疑いなどあわせて16件の疑惑がもたれています。きのうは特別検察官の求めに応じ出頭しましたが、韓国メディアによりますと、取り調べではほとんどの容疑を否認したということです。特別検察官はきょう午後、金氏に対し、あっせん収賄の疑いなど