気象台は、午後3時10分に、洪水警報を宇土市、宇城市、美里町、甲佐町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を美里町、甲佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・宇土市、宇城市、美里町、甲佐町に発表 7日15:10時点熊本地方では、7日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□洪水警報7日夕方に警戒■宇土市□大雨警報・土砂災害・浸水7日夕方