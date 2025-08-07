３月末に解散したアイドルグループ「ＫＡＴ―ＴＵＮ」が、１１月８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでラストコンサートを開催することが決定した。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの公式サイトで７日、発表された。同グループは２００１年６月に亀梨和也、中丸雄一、上田竜也、赤西仁、田口淳之介、田中聖の６人で結成。旧ジャニーズ事務所きってのヤンチャグループで知られ、メンバーの脱退などを経て、最終的に