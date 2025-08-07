宝塚歌劇団出身の俳優汐月（しおつき）しゅうが、7日までに自身のSNSを更新。結婚したことを発表した。汐月はnoteに「いつもありがとうございます。私事ですが入籍致しましたので、皆様にご報告です」と報告。趣味のゲームにも触れ「お仕事もゲームも、今後も変わらず頑張って参りますのでよろしくお願い致します」とメッセージをつづった。また、X（旧ツイッター）でも「入籍しました」と伝えた。汐月は宝塚歌劇団へ04年に、90期