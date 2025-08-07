◆パ・リーグ日本ハム―西武（７日・エスコンフィールド）日本ハムの松本剛外野手が、負傷交代となった。２回の第１打席で西武・今井達也投手の１５２キロが、バットを握る右手の指を直撃。治療のためにベンチ裏に下がり、そのまま代走・矢沢が告げられた。松本剛は顔付近に来たボールを後ろに体を反らしてよけたが、残っていたバットを握る右手に直撃。バットと指が挟まれるような形になった。痛みにしゃがみ込み、駆けつけ