ホラン千秋（36）が7日放送のニッポン放送「ハリセンボン&ホラン千秋 ザ・ラジオショー」（後1・00）に生出演。似ていると言われる有名人を明かした。リスナーから似ている芸能人を聞かれたホラン。「自分で言ってるわけじゃないんですけど、デミ・ムーアに（似てると言われる）」と明かし、笑いが起こった。「映画『ゴーストニューヨークの幻』の。私が髪の毛もっと短かった時は『ゴースト』のデミ・ムーアに似てるね