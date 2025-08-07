「鼻から水出してるような写真撮れた」【写真】鼻から滝がプシャー！ “マーライオン風ショット”に二度見必至そんなコメントとともにXに投稿された1枚の写真が、大きな注目を集めました。投稿したのは、Xユーザーのハスキーの珀くん（@husky_0319）。写っているのは、シベリアン・ハスキーの「珀（ハク）」くん（2歳・男の子）です。雄大な滝の前でポーズを決める珀くんーーですが、よく見ると何かがおかしい。そう、鼻先から水が