大館市で住宅の外壁が壊されているのが見つかりました。クマによるものとみられています。大館警察署の調べによりますと、大館市雪沢字上中羽立の50代の男性が6日午後8時半ごろ、自宅の外からトタンをひっかくような音がするのに気が付きました。7日午前10時ごろ男性が自宅の外壁を見たところ、トタンが壊れているのを確認しました。警察がパトカーで現場付近を警戒するとともに、住民に注意を呼びかけています。