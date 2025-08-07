9月6日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者が7日、発表された。「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者発表メインモデルには、2021年から雑誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍する一方、2026年春スタートの連続テレビ小説『風、薫る』で、2410人の中から見事選ばれW主演に大抜擢された上坂樹里