SAPジャパンは8月6日、SAP Business Data Cloudの一般提供開始、SAP Business AIの主要アップデートを発表した。○SAP Business Data Cloudの最新情報SAP Business Data Cloudは、ビジネスデータを単一の基盤上で統合・管理できるフルマネージドSaaS型のデータプラットフォーム。SAP Datasphere、SAP Analytics Cloud、SAP Business Warehouseなどが統合されており、部門間で整合性のあるデータ活用を実現する。.